Banco Votorantim mira US$ 300 mi em bônus para melhorar Basileia

O Banco Votorantim já contratou o JPMorgan, BB Investimentos e Itaú BBA para conduzir sua captação externa de cerca de US$ 300 milhões. Os bônus emitidos serão subordinados, o que quer dizer que terão impacto positivo no índice de Basileia, que mede a capacidade de um banco emprestar sem comprometer o seu capital. Ao final de junho, o indicador do Votorantim estava em 13,5%, menor do que o visto um ano antes (14,9%). Além disso, nos últimos anos, os bancos têm reforçado o seu capital para fazer frente às novas regras de Basileia III. Procurado, o Votorantim não confirmou a informação, mas disse estar sempre atento à possibilidade de realizar captações externas.

