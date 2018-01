Coluna do Broadcast

Depois de anos de anemia do mercado de capitais no Brasil, a onda de captações pelas companhias e transações de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) tem feito os bancos de investimento voltar a contratar. O movimento ocorre depois de um longo período em que muitas instituições enxugaram seus quadros para se ajustar à baixíssima demanda por operações no mercado de capitais.

