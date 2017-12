Bancos de investimento se antecipam e buscam candidatos a comprar JBS

Bancos de investimento estão se antecipando e já buscam candidatos a comprar a JBS, mesmo que a família Batista ainda não tenha cogitado essa possibilidade. A movimentação, que já ocorria antes mesmo da prisão de Wesley e Joesley Batista, ganhou força com o fato de os controladores do frigorífico estarem, na avaliação destes bancos, em uma espécie de beco sem saída após os problemas com a delação e ainda operações no mercado financeiro, onde são questionados por insider trading. Assim, podem não ter opção, a não ser vender o principal ativo da holding. Internamente, essa alternativa vinha sendo negada exaustivamente, mas esse desfecho, agora, não é mais apontado como impossível, uma vez que a crise dos executivos pode respingar nas empresas.

Quanto antes, melhor. A rapidez no negócio seria interessante para muita gente, especialmente porque os bancos gostariam de evitar um desdobramento mais trágico, embora uma recuperação judicial, como ocorreu com outras tantas empresas envolvidas na Operação Lava Jato, seja considerada improvável. A não ser que o cenário atual mude, seja no acordo de leniência, na renegociação de dívidas com os bancos ou na venda dos ativos.

Tudo bem. Por enquanto, credores tentam passar a mensagem de tranquilidade, alegando que os acordos fechados com bancos e compradores de ativos seguem em pé. A JBS informa que não há nenhuma negociação envolvendo seu controle.

