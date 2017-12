Bancos decidem hoje sobre patrimônio de afetação em recuperação da PDG

Os bancos credores da PDG Realty terão reunião hoje para definir o futuro da incorporadora no âmbito da sua recuperação judicial. No centro dos debates, está a dúvida sobre se o patrimônio de afetação fica no processo ou não, bem como suas consequências. O encontro será apenas entre os bancos credores para que tentem chegar em um consenso. Eles têm até amanhã (07) para decidirem sobre os empreendimentos que poderão fazer parte do processo de recuperação judicial da incorporadora, deixando de fora os com patrimônio de afetação, conforme a proposta da própria PDG. Itaú Unibanco e Santander estão de acordo. Mas o Bradesco estaria reticente, enquanto Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal avaliam o caso, mas cogitam aceitar. (Circe Bonatelli e Aline Bronzati)

Siga a @colunadobroad no Twitter