Coluna do Broadcast

Os bancos credores da PDG Realty devem antecipar, já no quarto trimestre, parte das provisões para devedores duvidosos, as chamadas PDDs, por conta do possível pedido de recuperação judicial da empresa, que ficou para o próximo ano. Um deles contou à coluna que deve fazer o movimento em caráter antecipatório porque o risco da empresa piorou.

