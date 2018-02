Bancos devem aproveitar 2018 para acelerar processo de transformação

Coluna do Broadcast

2018 será crucial para os bancos acelerarem seus processos de transformações tecnológicas. A conclusão é de estudo da consultoria Deloitte, que traça os desafios do mercado financeiro. No Brasil, não é diferente. O momento econômico em que o País vive e o cenário atual do mercado financeiro, segundo a Deloitte, demandam ainda mais atenção.

Por onde eu começo? Essa transformação está longe de ser simples. Pesa contra os bancos o fato de a maioria lidar com múltiplos desafios: regulamentações complexas e divergentes; sistemas, legados, modelos e tecnologias disruptivas; novos concorrentes; e, por último, uma base de clientes frequentemente reativa, com expectativas cada vez maiores.