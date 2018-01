Bancos iniciam disputa por oferta bilionária do Banrisul

Os bancos de investimento têm até esta sexta-feira, 6, para enviar uma carta-proposta para disputarem a assessoria da oferta de ações bilionária que o governo gaúcho fará envolvendo o Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul), no âmbito do processo de recuperação do Estado. Os convites foram feitos na quarta-feira, 4, mesmo dia em que foi anunciada a operação. Ainda não há data para as apresentações ou seleção dos bancos que devem coordenar a oferta. O governo do Estado vai se desfazer de até 49% dos papéis com direito a voto. A operação deve ocorrer ainda neste ano. Procurado, o Banrisul não comentou.

