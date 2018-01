Bancos veem renegociação de dívidas em xeque se queda de juros for menor

Coluna do Broadcast

Caso os juros no Brasil não caiam na proporção esperada, principalmente após a eleição de Donald Trump nos EUA, a leva de renegociações de dívidas que os bancos fizeram junto às empresas brasileiras pode ser comprometida. A sustentabilidade dos acordos depende, em especial, da queda dos juros, que tira pressão sobre o serviço financeiro das dívidas.

PIB também importa

Mas também está atrelada à retomada do PIB, que impulsiona a geração de caixa, amenizando a alavancagem. Além de darem todas as garantias possíveis, as empresas postergaram seus pagamentos em dois e três anos, chegando a até cinco, tudo na busca pela sobrevivência.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E tem mais

Com o dinheiro mais caro, o nível de investimento pode seguir pressionado. Somado a isso, a competitividade permanece baixa. Assim, as empresas podem continuar trabalhando apenas para pagar juros e, ao mesmo tempo, encolhendo para aliviar o caixa. Isso traz mais dúvidas em relação à perenidade das companhias.