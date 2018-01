Bandeira Diners não passará para Itaú e já conversa com a Elo no Brasil

A bandeira de cartões Diners não passará para o Itaú Unibanco juntamente com a operação de varejo do Citi no Brasil. Por isso, a empresa já procura um parceiro no Brasil e mantém conversas com a Elo, de Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, para um possível acordo.

Parceiros

O negócio é tido como natural, uma vez que a Diners pertence à Discover, justamente o player internacional que a Elo firmou parceria para ser aceita fora do País. Para a bandeira local, um dos benefícios em ser “master franqueado” no lugar do Citi seria um impulso junto ao público de alta renda. Em contrapartida, a Diners arruma um parceiro de peso, visto que ficou órfã no País e o Itaú não tem interesse no negócio. Procuradas, as empresas não comentaram.

