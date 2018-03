Bandeiras de cartões se unem por expansão de pagamento por aproximação

As concorrentes Elo, Visa e MasterCard se uniram para desenhar uma proposta para expandir o pagamento por aproximação no Brasil feito via a tecnologia NFC (Near Field Communication). O projeto está sendo tocado dentro de um grupo trabalho junto à Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) e visa a padronizar a rede de máquinas que aceitam cartões (POS, na sigla em inglês) no País. Para que o NFC pegue de fato no Brasil, as bandeiras propõem ampliação do limite do valor da transação para pagamentos sem senha de R$ 50,00 para R$ 100,00. E ainda que seja o mesmo valor para todos os produtos: cartões de crédito, débito, pré-pagos e outros. Todas essas mudanças e a padronização do sistema se dariam por meio de uma autorregulação por parte da Abecs.

Ganha-ganha. O mercado de cartões defende o NFC como um acelerador de vendas para o comércio. Isso porque o pagamento por aproximação faz com que as transações sejam mais rápidas que as tradicionais, acelerando o processo e ampliando o número de operações. De quebra, pode reduzir o custo do setor com a emissão de cartões e ainda dos gastos com manutenção junto às maquininhas. Procurada, a Abecs confirma que existe um grupo de trabalho estudando o assunto, mas que ainda não há nenhuma definição.

Siga a @colunadobroad no Twitter