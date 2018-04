Banrisul Cartões contrata sindicato de bancos para IPO e mira julho

A operação de cartões do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, a Banrisul Cartões, acaba de bater o martelo para a contratação do sindicato de bancos que irá estruturar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A companhia mira o mês de julho para a abertura de capital, se afastando dos meses mais próximos das eleições presidenciais, marcadas para outubro. O BTG Pactual será o coordenador líder. Morgan Stanley, Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch (BofA) e Brasil Plural também fazem parte do sindicato. Neste mês, os sócios do banco gaúcho, que ano passado chegou a cogitar uma oferta de ações, aprovaram a redução do capital da instituição para a segregação da operação de cartões. Nesse processo, a restituição aos acionistas se dará mediante a entrega de ações preferenciais da Banrisul Cartões. Procurado, o Banrisul não comentou.