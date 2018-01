Banrisul estuda retomar recompra de bônus e também nova emissão

O Banrisul pode retomar a compra de parte dos bônus, no total de US$ 525 milhões, que tem emitidos no exterior e que ficaram de fora do programa de recompra de setembro de 2015. Os papéis tinham cláusulas que os elegiam a compor o capital do banco, mas já perderam esse efeito.

De olho em exportações

O banco estatal gaúcho não descarta também uma nova operação de captação de dívida externa. Mas ainda não há data e depende do comportamento das exportações. Se houver aumento na demanda na linha de comércio exterior, o Banrisul deve avançar nesse plano para levantar recursos e repassar aos exportadores. O estado é um dos principais produtores agrícolas do País.