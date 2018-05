Banrisul mira precificar sua operação de cartões em R$ 3 bi na Bolsa

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) espera precificar a sua operação de cartões, o Banrisul Cartões, em cerca de R$ 3 bilhões na bolsa. A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) deve ocorrer em julho próximo. Assim como as recentes aberturas de capitais realizadas na bolsa brasileira, a do Banrisul Cartões também deve contar com investidores âncoras ainda mais considerando o atual cenário do País, que se agravou com a greve dos caminhoneiros.

A oferta do Banrisul Cartões terá como Coordenador Líder o próprio banco gaúcho e ainda o BTG Pactual como Coordenador Adicional. Formam o sindicato também, conforme a Coluna do Broadcast já antecipou no mês passado, o Morgan Stanley, Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch (BofA) e Brasil Plural. Procurado, o Banrisul não comentou.

