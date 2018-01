Banrisul vai terceirizar recuperação de crédito

Coluna do Broadcast

O Banrisul tem visitado algumas empresas especializadas em recuperação de crédito para terceirizar esse serviço para parte de sua carteira de créditos vencidos. Enfrentando pesadas despesas com provisões para devedores duvidosos, o banco quer melhorar o desempenho das recuperações e diminuir as perdas das carteiras inadimplentes. Por enquanto, quer apenas compreender como essa indústria trabalha e a Canvas Capital, que tem participação minoritária do Credit Suisse, já foi visitada pelo banco.

