Em paralelo a um movimento de readequação da sua estrutura de atendimento, o Banco do Brasil está apostando em inteligência cognitiva para se comunicar com clientes nas redes sociais. Depois de ser testado com funcionários, o chatbot do banco – assistente virtual automatizado – chegou ao final de 2017 atendendo a 70% dos assuntos tratados no canal. Para este ano, o foco é atingir 100%.

