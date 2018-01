BB aprova mudança em estatuto e passará a ter dez vice-presidências

O Banco do Brasil aprovou, em assembleia de acionistas na semana passada, mudanças em seu estatuto social para abrigar um novo vice-presidente. Com isso, sobe para dez o número de cadeiras na diretoria executiva. O processo depende, porém, da chancela do governo, que deve se manifestar em breve via decreto presidencial.

Seguros.

O foco da nova vice-presidência está em seguros, previdência e capitalização. Será comandada pelo próprio presidente da holding de seguros do banco, a BB Seguridade, José Maurício Coelho. Ele acumulará os dois cargos e sua função será aumentar as sinergias e reforçar o negócio de seguridade no BB.

E não para por aí.

Enquanto isso, o banco rediscute a parceria que tem com a espanhola Mapfre e que pode trazer mudanças no modelo do acordo. No passado, a BB Seguridade já sinalizou que poderia adotar uma nova forma de atuar com seguros de grandes riscos, como fizeram seus concorrentes.

