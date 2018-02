BB atrai 4 milhões com ajuda para gestão financeira

Coluna do Broadcast

Embora há algum tempo fosse incomum associar bancos à gestão financeira da pessoa física, o investimento já rende frutos. O Banco do Brasil alcançou a marca de 4 milhões de usuários em seu aplicativo de finanças pessoais. Se fosse um app individual, o Minhas Finanças seria hoje líder no mercado brasileiro no ramo de gestão de dinheiro.

Ajudinha. Uma das finalidades da ferramenta é ajudar os usuários em seus orçamentos domésticos, identificando gastos e receitas dos últimos cinco meses. Por fim, o app sugere uma redução nos custos. Quase 2 milhões de pessoas acessam a solução diariamente. Foram criados 605 mil orçamentos desde o lançamento, período em que o banco já sugeriu uma economia estimada de cerca de R$ 565 milhões por mês, uma média de R$ 955,00 por cliente. Neste mês, a novidade do app é uma ajudinha com o leão, já que a temporada de declaração do Imposto de Renda começa em março.

Siga a @colunadobroad no Twitter