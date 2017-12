BB avança em re-IPO e venda do argentino Patagônia

O Banco do Brasil deu alguns passos em relação à venda de uma fatia no argentino Patagônia. Em paralelo segue tocando um possível re-IPO, uma vez que a instituição já tem ações listadas. Ao longo deste mês, o BB teve reuniões com os três players interessados no Patagônia: Itaú Unibanco, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) e Macro. No entanto, estão previstas para julho encontros com investidores sobre a oferta de ações do argentino. Por ora, o IPO segue como o mais provável.

Quem dá mais

Pesa, sobretudo, a questão de preço. Isso porque como o Patagônia já tem ações listadas, o preço sairia próximo à cotação atual. O valor de mercado do Patagônia está em cerca de US$ 2 bilhões, cifra 26% superior à vista em dezembro último. No entanto, tal montante pode estar distorcido devido à baixa liquidez dos papéis e rumores sobre possível venda. Eventuais interessados em uma fusão ou aquisição (M&A, na sigla em inglês), entretanto, podem não topar pagar o preço pelo qual o argentino está avaliado. O BB possui 58,97% do Patagônia, mas deve vender apenas 8,5% em uma eventual oferta de ações. Procurado, o BB não comentou.

Siga a @colunadobroad no Twitter