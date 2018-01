BB deslancha unidade de investimentos e lança simulador

A unidade de captação e investimentos do Banco do Brasil começa a ganhar forma. Como o foco da nova área – acelerada após a união de XP e Itaú Unibanco – está em canais digitais, a instituição prepara o lançamento de um simulador de investimentos. Disponível no internet banking e no celular, a ferramenta indicará as principais opções de investimento do portfólio do banco com base no perfil do cliente, prazo e valor de aplicação. Se vai ofertar CDBs de bancos médios, uma quebra de paradigmas para os grandes bancos, o BB ainda não decidiu. Mas o assunto está em estudo.

