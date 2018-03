BB deve ter reforço de franqueados na rede do banco Postal

Além de prazo menor e novo modelo de remuneração, o acordo entre Banco do Brasil e Correios para continuar explorando a rede do Postal deve incluir, pela primeira vez, os mil franqueados no processo. Ao menos metade é esperada para ingressar já no começo da extensão da parceria.

Foco em crédito

Inicialmente, não devem trabalhar com pagamentos e recebimentos. O foco dos franqueados será crédito. Em troca, serão remunerados por produtividade, como as agências dos Correios. O crivo para a aprovação do crédito continua nas mãos do BB.

