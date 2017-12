BB inicia mudança de sede em São Paulo para Torre Matarazzo

O Banco do Brasil começou a mudança de sua sede, em São Paulo. Vai deixar o simbólico prédio, o edifício que fica na esquina da avenida Paulista com a Augusta, e irá para a Torre Matarazzo, na esquina da Paulista com a Pamplona. O processo deve ser concluído até o final do mês.

Presidência. A nova sede do BB, que vai abrigar o gabinete da presidência do banco, visa reunir as diretorias que mais interagem com clientes de alta renda (Private) e segmento corporativo (Corporate), antes espalhadas em vários prédios. Até agora, já mudaram as áreas de Mercado de Capitais, Corporate Bank, Distribuição Sudeste e a unidade de Private Bank. A sede atual deve abrigar outras equipes com menos interação com esse público, como cartões, crédito e jurídico.

Tudo igual. As sedes da Presidência da República e do Ministério da Fazenda permanecerão no prédio antigo do BB, sem pagar aluguel. Tanto a nova como a atual pertencem ao fundo de pensão dos funcionários do banco, a Previ. Em termos financeiros, não é esperada economia, conforme o projeto definido há quase quatro anos. Os únicos ganhos serão proximidade das equipes e eficiência. Procurado, o BB informou que a mudança visa a aproximar as equipes das diretorias do banco em São Paulo nas áreas de Private e Corporate, além de aumentar o foco negocial na região.

