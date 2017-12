BB investe R$ 168 mi para reduzir consumo de energia

O Banco do Brasil quer gastar menos com energia. Para isso, aprovou investimento de R$ 168 milhões para a instalação de lâmpadas de LED em sua rede de agências. Em troca, espera reduzir o consumo de energia elétrica em 12,5%, na média, em cada uma das suas mais de cinco mil dependências no País. Atualmente, o banco consome por ano 661 milhões de kWh. Após o fim do projeto, o volume deve cair para 579,1 milhões de kWh/ano. Em recursos, o BB deve economizar R$ 58,1 milhões ao ano, a partir de 2019.

