O Banco do Brasil alcançou a marca de meio bilhão de reais na liberação de recursos para a aquisição de veículos por meio do seu canal mobile, que inclui celulares e tablets. Desde o lançamento, em 2015, já foram fechados mais de 15 mil contratos. O BB espera atingir, ao final deste ano, a marca de R$ 1 bilhão em crédito para veículos por meio do aplicativo do banco.

