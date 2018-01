BB Mapfre leva seguro do show do Elton John e Allianz fica com Justin Bieber

A seguradora BB Mapfre, da BB Seguridade, venceu a disputa e é a responsável pelo seguro da turnê do Elton John no Brasil. A apólice conta com resseguro de um pool de empresas formado pelas resseguradoras Mapfre Re, IRB Brasil Re, Liberty International Underwriters (LIU) e Terra Brasis. O primeiro show de Elton John, que fará ao lado de James Taylor quatro apresentações no Brasil, foi na sexta-feira (31), em Curitiba.

Estreia

A alemã Allianz, que também disputava a apólice da turnê, ficou de fora, mas levou o seguro do show do Justin Bieber. A turnê “Purpose” teve início na quarta (29), no Rio de Janeiro, e o cantor ainda fará duas apresentações em São Paulo, no Allianz Parque, nos dias 1º e 2 de abril. O resseguro ficou com a própria resseguradora da alemã, a AGCS. Antes disso, o grupo respondeu pelo seguro do festival Lollapalooza no Brasil, marcando sua estreia no ramo de eventos.

Siga a @colunadobroad no Twitter