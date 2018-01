Depois de atingir a marca de R$ 1 bilhão em financiamentos de veículos feitos no mobile – via o aplicativo do banco no celular -, o Banco do Brasil pretende dobrar esta cifra neste ano. A representatividade do canal cresce a cada dia. Saltou de 1,6% em janeiro de 2016 para 55% em dezembro de 2017.

Naturalmente, a maioria dos clientes que financiaram um carro pelo aplicativo do BB é da geração X e Y (entre 20 e 49 anos), com 43% e 32%, respectivamente.