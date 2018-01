BB roda Centro-Oeste e tem mais de R$ 10 bi para financiamento

O Banco do Brasil está prestes a finalizar uma rodada de mais de 40 reuniões no Centro-Oeste do Brasil com os governos estaduais e entidades de classe. O intuito é divulgar o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO). Até mesmo o presidente do BB, Paulo Rogério Caffarelli, esteve presente nas reuniões.

Desenvolvimento

À disposição da região, estão mais de R$ 10 bilhões que serão aplicados ainda este ano, mais do que o dobro do valor aportado em 2016, de cerca de R$ 4 bilhões. Somente no primeiro trimestre, o desembolso saltou 165% ante o mesmo intervalo do ano passado.

