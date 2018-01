BB se alia a prefeituras para desenvolver economia digital

O Banco do Brasil selou parcerias com prefeituras dos Estados da Bahia, Maranhão, Paraíba e Piauí para estimular a economia digital nesses locais e, de quebra, trazer mais negócios. O foco é incentivar o pagamento de produtos e serviços por meio de aplicativos e cartões de crédito e débito, principalmente, nos estabelecimentos de pequeno porte.

Bem na foto. Para ter adesão ao projeto, o BB personalizou o cartão do cliente com a foto do município. Também vai instalar Wi-Fi em algumas agências dessas localidades, o que antes era visto, principalmente, no eixo Rio-São Paulo.

