BB Seguridade e americano Principal negociam parceria

A BB Seguridade, braço que concentra as operações de seguros do Banco do Brasil, está em tratativas avançadas para selar uma parceria com o americano Principal Financial Group. O foco do negócio é explorar a venda digital de alguns tipos de seguro, que ainda engatinha no Brasil. A empresa nasceria com a venda de planos de previdência privada nos canais online e mobile. Na mira da corretora digital estão, principalmente, os clientes fora do universo do BB e que hoje não são captados pela seguradora. A nova operação já teria, inclusive, um nome: Ciclic. O negócio deve ser tocado por Rafael Swierczynski, que comandou a operação da australiana QBE Seguros no Brasil. Recentemente, ele deixou a sociedade que detinha com o ex-BTG Pactual André Gregori, na fintech Thinkseg, que teria sido o trampolim para assumir a corretora digital da BB Seguridade. O anúncio da nova empresa é esperado para breve, possivelmente na semana que vem, após a divulgação de resultados da BB Seguridade.

Desde lá. A relação da BB Seguridade com o Principal está na Brasilprev, empresa de previdência privada da qual são sócios. O interesse do americano em ampliar essa parceria, porém, não é de hoje. O grupo ingressou no Brasil em 1999 ao adquirir 42,01% das ações da Brasilprev. Logo em seguida, ampliou sua participação acionária para 46,01%. Procuradas, as empresas mencionadas não comentaram.

