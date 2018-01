BC avança em ‘ranking positivo’ de bancos e deve divulgá-lo neste mês

Coluna do Broadcast

O Banco Central está concluindo a criação de um ranking positivo dos bancos no Brasil e deve lançá-lo até o fim deste mês. Diferentemente da lista que classifica as instituições financeiras conforme o índice de reclamações, essa visa a avaliar a qualidade do atendimento das ouvidorias.

Tudo igual

O novo índice, que começou a ser desenhado em maio último, partiu de uma demanda dos próprios bancos e medirá indicadores como o tempo médio de reposta aos clientes, número de demandas e notas para os atendimentos. O BC confirmou a data do lançamento.

