BC convoca mercado para tratar de LIG, mas regulamentação segue enroscada

Coluna do Broadcast

O Banco Central convocou, nos últimos dias, agentes do mercado para ouvir sugestões sobre a regulamentação das Letras Imobiliárias Garantidas (LIGs). A interação alimentou a expectativa de que as regras para o novo instrumento de captação bancária sejam conhecidas ainda neste mês, na próxima reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN), agendada para o dia 31. Nos bastidores, porém, o martelo ainda não foi batido. Pesa, sobretudo, a burocracia em torno dos novos títulos. Procurado, o BC não comentou.

