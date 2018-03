O Banco Central sinalizou a representantes do mercado de cartões que as medidas para o setor, que incluem a redução do prazo para pagamento a lojistas e do juro no crédito rotativo, podem sair antes do Natal. As mudanças estavam prontas e eram esperadas para serem anunciadas ontem (20), durante coletiva de imprensa. No entanto, ao que parece, algo deu errado e o BC preferiu postergar a data. A nova aposta é de que o anúncio ocorra amanhã (22).

