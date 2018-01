BNDES faz 2º aporte em cia voltada a desenvolvimento da internet das coisas

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) fez um segundo aporte, agora de R$ 6,5 milhões, na Chipus, empresa especializada no desenvolvimento de projetos de circuitos integrados de baixo consumo energético. Com a entrada dos novos recursos, a companhia lança uma plataforma para desenvolver mais rapidamente circuitos integrados customizados às fabricantes de produtos que se baseiem na “internet das coisas” e na indústria 4.0, que envolve tecnologias para automação e troca de dados para criação de “fábricas inteligentes”. Os aportes foram feitos por meio do Fundo Criatec II, que tem o banco de fomento como principal cotista. Em abril, o BNDES havia capitalizado a Chipus com R$ 2,5 milhões.

