O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) começa, nesta semana, encontros com investidores para lançar no mercado sua emissão de greenbonds, que deve envolver cerca de US$ 500 milhões. Os encontros, que serão nos Estados Unidos e Europa, serão coordenados pelo JPMorgan, Credit Agricole e Bank Of America Merrill Lynch.

