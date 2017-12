BNDES tem quatro debêntures com selo verde previstas para próximos meses

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) recebeu sinal firme de quatro empresas do setor de energia eólica para emissão de debêntures de infraestrutura com selo verde. As operações, que juntas somam cerca de R$ 500 milhões, devem estar no mercado em até três meses. As debêntures dessas empresas terão certificação da Climate Bond Iniciative (CBI), organização pioneira na mobilização de recursos envolvendo a emissão de títulos de dívida com apelo climático.

Âncora. Cumprindo o mandato da gestão de Maria Silvia Bastos Marques, o BNDES tem feito esforços para fomentar esse tipo de iniciativa e, por meio do BNDESPar, pode entrar como âncora das operações. Paralelamente, desenvolve um fundo de debêntures de energia renovável que será lançado no segundo semestre.

Greenbonds. A captação externa de US$ 1 bilhão feita pelo banco no início de maio deve compor o funding não só das operações de debêntures de infraestrutura com selo verde, mas também as linhas de crédito que dão apoio aos projetos de energia limpa. As debêntures normalmente representam 15% do capital a ser levantado nos projetos.