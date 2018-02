BNDESPar manifesta em cartas apoio à reforma do novo mercado

A BNDESPar enviou cartas para todas as suas empresas investidas listadas no Novo Mercado e no Nível 2 da Bovespa (agora B3) manifestando apoio à aprovação integral da proposta de reforma dos regulamentos do “Novo Mercado” e “Nível 2”, segmentos especiais de governança corporativa da B3. Na condição de acionista de tais companhias, a BNDESPAR solicitou ainda que fosse promovida discussão em seus conselhos de administração para definir posição sobre a proposta.

Quase

A modernização do segmento de listagem da bolsa está em sua reta final. As novas regras estão sendo objeto de votação das companhias listadas no segmento. A votação começou hoje e vai até o dia 23. Para aprovação, ao menos dois terços das empresas devem dar o aval para as mudanças. (Com Dayanne Sousa)

Siga a @colunadobroadcast no Twitter