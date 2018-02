BNDESPar se associa à Amec

A BNDESPar, braço de participações do BNDES, acaba de se associar à Amec, que representa acionistas minoritários com mais de R$ 400 bilhões investidos em renda variável no Brasil. O BNDES é o maior investidor institucional do País. Em 2016, as participações societárias da BNDESPar somavam R$ 63 bilhões, um aumento de 36,3% em relação a 2015. Entre as companhias em que possui participação está a JBS, na qual tem fatia de cerca de 20%.

Siga a @colunadobroad no Twitter