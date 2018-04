Boehringer Ingelheim triplica vendas em saúde animal após fusão

A Seis meses após concluída a fusão com a Merial, fabricante do parasiticida para cães e gatos Frontline, a Boehringer Ingelheim viu as vendas de sua área de saúde animal triplicarem globalmente, para 2,1 bilhões de euros. A ideia é levar a companhia à liderança mundial no mercado de saúde animal, que abrange não só os pets, mas todo o universo relacionado à produção animal. No Brasil, a Boehringer Ingelheim tem fábricas em Itapecerica da Serra e Paulínia, no Estado de São Paulo, com foco em produtos para a saúde humana e animal, respectivamente.

