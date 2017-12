Bolsa norte-americana CME vende sua participação na BM&FBovespa

A bolsa norte-americana CME vendeu a fatia remanescente que tinha na BM&FBovespa, de 2,4%. A CME sinalizou o desinvestimento na semana passada, quando Charles Carey, conselheiro indicado pela bolsa dos EUA, renunciou ao cargo e informou que a CME não teria interesse em indicar novo candidato, sem explicar a razão. O banco que fez a operação foi Bank of America Merrill Lynch.

Reduzindo

A CME, que no passado chegou a deter cerca de 5% das ações da Bolsa, já vinha reduzindo sua participação desde 2016. No pano de fundo está a fusão da BM&FBovespa com a Cetip, que está há mais de 200 dias em análise no Cade. A Bolsa brasileira tinha participação equivalente na CME, mas vendeu suas ações justamente para levantar caixa para financiar a compra da Cetip.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Siga a @colunadobroad no Twitter