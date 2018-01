Bolsa norte-americana ICE vende sua participação na B3

A bolsa americana ICE vendeu, nesta semana, sua participação na B3, empresa fruto da fusão entre BM&FBovespa e Cetip. A ICE era a maior acionista individual da Cetip, com 12%. Com a fusão e a consequente relação de troca, a ICE estava com cerca de 1,3% da B3. Na Cetip, a ICE detinha um assento no conselho de administração, posição que não manteve após a operação.

Arquirrival

A BM&FBovespa também tinha em seu capital social uma bolsa americana, a CME, arquirrival da ICE. No entanto, ela liquidou suas ações no início do ano, antes mesmo de o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) ter aprovado a operação.

