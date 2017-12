Bolsa sul-africana olha com interesse para gestão de riscos da B3

A bolsa de valores sul-africana está olhando com bastante interesse para o novo modelo de cálculo de risco da B3, o CORE, que traz eficiência no cálculo de garantias. Esse método considera a posição líquida da carteira de cada investidor, o que no final do dia resulta em uma menor necessidade de garantias depositadas. A Bolsa brasileira ganhou os holofotes ao finalizar seu projeto de integração das câmaras de compensação, um processo que devolveu ao mercado mais de R$ 41 bilhões em liquidez. A B3 não comentou.

