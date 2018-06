Bônus da Petrobras se aproximam da petroleira argentina YPF

As perdas dos títulos de dívida (bônus) da Petrobras nesta sexta-feira, dia 01, foram tão acentuadas no exterior que encurtaram a distância de alguns desses papéis em relação aos da petroleira argentina YPF. O bônus que vence em 2027 da Petrobras caiu mais de 2%, reduzindo a diferença entre o prêmio – que expressa o apetite dos investidores – do papel da petroleira brasileira frente ao da argentina YPF para apenas 40 pontos-base. Interessante lembrar que a Argentina foi alvo, recentemente, de forte ataque dos investidores, que castigaram os ativos do país vizinho na esteira da valorização do dólar. O mercado de dívida externa estava, contudo, fechado quando começaram a circular notícias da escolha do novo presidente da Petrobras.

