Bônus de empresas brasileiras são vendidos para compromissos com repatriação

Há três semanas, operadores do mercado de dívida no exterior notam movimentação atípica com bônus de empresas brasileiras, com vendas de papéis de pouca liquidez e que normalmente estão nas mãos de family offices, que administram patrimônio de pessoas físicas mais endinheiradas. Os profissionais dizem que são vendas para levantar dinheiro a fim de honrar os compromissos com a Receita Federal no processo de repatriação de recursos. Entre os bônus mais vendidos estão os de empresas como Eletrobrás, Banco Safra, Bradesco e Votorantim.

