Bossa Nova Sotheby’s abrirá 2ª loja no Brasil

A imobiliária Bossa Nova Sotheby’s, especializada em moradias de alto padrão, abrirá até o fim do ano sua segunda loja no Brasil, no Rio de Janeiro. A unidade receberá investimento de R$ 1 milhão e contará com seis corretores especializados no mercado de luxo. A empresa iniciou suas atividades no País em 2015 e planeja atingir R$ 1 bilhão em vendas anuais até 2020. A equipe de profissionais conta atualmente com 80 corretores e deverá subir para 150 nos próximos três anos.

A abertura da loja no Rio faz parte do contrato fechado entre a brasileira Bossa Nova e a inglesa Sotheby’s, empresa conhecida lá fora pelos leilões de obras de arte, joias e carros antigos, além da corretagem de imóveis de luxo em 60 países. Como contrapartida pelo uso da marca inglesa aqui, o acordo prevê o pagamento de royalties e o compromisso de abertura de novas lojas. No Brasil, o grupo só trabalha com residências a partir de R$ 1,5 milhão em São Paulo e Rio, além de casas de campo e praia em regiões nobres, como o litoral sul da Bahia.

