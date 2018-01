Bovespa deve deixar o centro de São Paulo após fusão com a Cetip

A BM&FBovespa deverá se despedir do centro de São Paulo após a integração com a Cetip, que aguarda as aprovações regulatórias. Hoje, a companhia ocupa dois prédios no centro, um que pertencia à BM&F, na Praça Antonio Prado, e outro da Bovespa, na Rua 15 de Novembro, ambos considerados atrações históricas da região. Já a Cetip está na Avenida Faria Lima, atual ponto central do mercado financeiro brasileiro.

Nova casa

O local da nova sede da empresa fruto da fusão já vem sendo discutido. As mudanças, no entanto, poderiam levar dois anos a contar do início da integração, dada sua complexidade. O aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para a aguardada fusão entre bolsa e Cetip deve sair até fevereiro.