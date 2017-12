Bozano investimentos tem R$ 1 bilhão para médias empresas

A Bozano Investimentos está à caça de médias empresas para comprar. A gestora lança em breve um fundo de private equity que pode superar R$ 1 bilhão em patrimônio. A asset mira entre seis e oito companhias médias, com valores por investimento que podem ficar entre R$ 75 milhões a R$ 220 milhões. A captação da carteira já começou no Brasil, mas a maior tranche do fundo será levantada no exterior, operação que deve ser fechada até julho.

Consumo. A gestora investe em empresas como Amor aos Pedaços, Forno de Minas e a rede de estacionamentos Estapar. Entre as companhias em que a Bozano tinha uma fatia, mas já vendeu sua participação estão a Abril Educação e a Hortifruti. A Bozano Investimentos, criada em 2013 a partir da fusão de três outras gestoras, todas com investimentos do Grupo Bozano, administra R$ 4 bilhões.