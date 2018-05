BR Distribuidora, Azul, Petrobras e Suzano disputam prêmio do IBEF

Com R$ 140 bilhões em operações de mercado de capitais inscritas, o prêmio Golden Tombstone deste ano, que acontece na semana que vem, do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, já tem seus nove finalistas. Complexidade das operações e inovação são os principais critérios de escolha. Na categoria ações, a disputa será entre a BR Distribuidora, que levantou R$ 4,4 bilhões em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês); o Carrefour, com R$ 4,97 bilhões; e a Azul, cuja oferta movimentou R$ 2 bilhões.

Quem leva?

Já na área de fusões e aquisições (M&A), ficaram na final as transações de fusão da Unitas e Locamerica, de venda da Nova Transportadora do Sudeste (NTS) para a Brookfield e a venda do TCP Terminal de Conatiners do fundo de private equity Advent. Em captações externas, estão no páreo a emissão de US$ 700 milhões em green bonds (títulos verdes) da Fibria, de R$ 300 milhões em bônus de 30 anos da Suzano e as operações de troca, recompra e emissão de bônus da Petrobras, que movimentaram US$ 9,6 bilhões juntas.

Siga a @colunadobroad no Twitter