BR Properties prepara oferta de ações de R$ 1 bi

A BR Properties prepara uma oferta de ações subsequente (follow on) de cerca de R$ 1 bilhão. Os acionistas Abu Dhabi Investment Authority (Adia) e a GP Investments, que adquiriram o controle da companhia do BTG Pactual no ano passado, devem subscrever 70% da operação que será anunciada nos próximos dias. Os bancos contratados para estruturar a oferta são basicamente os credores da empresa: Bradesco, Itaú Unibanco, Santander e ainda o Bank of America Merryl Linch (BofA).

Menos é mais

O aumento de capital ajudará a reduzir a dívida líquida da BR Properties, que chegou a R$ 2,1 bilhões no fim de março, com alavancagem (relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado) em 6,0 vezes. Além disso, também abrirá espaço para a potencial compra de ativos, uma vez que edifícios corporativos e galpões logísticos estão, no geral, depreciados pelo excesso de espaços vagos e queda dos aluguéis.

Robocop

A BR Properties já mostrou apetite por aquisições ao arrematar em maio, por R$ 433,4 milhões, o prédio de escritórios na Marginal Pinheiros Centenário Plaza, conhecido no mercado como Robocop. O vendedor foi o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil (Previ). Com falta de caixa, as fundações venderam diversos ativos imobiliários ao longo do último ano. Procurados, os bancos e a BR Properties não comentaram. (Com Circe Bonatelli)

