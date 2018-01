Bradesco amplia fórum diante de interesse de investidor pelo Brasil

Com os investidores demonstrando maior interesse no Brasil, ancorados na perspectiva de retomada de um novo ciclo econômico, o Bradesco BBI ampliou a versão local do “Brazil Investment Forum”. Assim, a instituição realiza, na semana que vem, entre os dias 4 e 5 de abril, o maior evento nesse formato já feito pelo banco no País. Na agenda, CEOs dos segmentos de papel e celulose, saúde, varejo, alimentos e construção. Mais de 800 investidores, entre institucionais e pessoas físicas, estão confirmados e duas mil reuniões, agendadas. O governo, que trabalha para convencê-los da nova rota do Brasil, também estará em peso. Além do presidente Michel Temer, estão previstas as presenças do presidente da Petrobras, Pedro Parente, e da presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos.

