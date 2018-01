Coluna do Broadcast

O Bradesco avalia a possibilidade de abrir a sua plataforma de investimentos para clientes Prime, seguindo os passos do concorrente Itaú Unibanco, que fez o mesmo no segmento Personnnalité. Entre os fatores que pesam para essa decisão, está a concorrência de bancos e outros players, como a XP. No segmento Private, o Bradesco já tem plataforma aberta e oferece fundos de casas renomadas, mas não CDB de outros bancos.

