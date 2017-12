Coluna do Broadcast

O Bradesco atingiu ontem recorde de transações via celular, com mais de mil operações por segundo. Ao todo, foram mais de 46 milhões de transações realizadas pelo aplicativo do banco. Em dezembro, o Bradesco aumentou em um ponto porcentual o total das operações por meio dos canais digitais, sendo que o celular representa 51% desse volume.

